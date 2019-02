Schone Schijn-acteur Clive Swift (82) overleden

De Britse acteur Clive Swift is overleden op 82-jarige leeftijd. Hij werd vooral bekend door de komedie Keeping up Appearances, ook wel Schone Schijn.

Daarin speelde hij Richard, de onderdanige echtgenoot van Hyacinth Bucket, of beter: “mrs Bouquet”. De vrouw des huizes, Patricia Routledge, probeert zich voor te doen als iemand van de Britse upper class (“Mrs. Bucket? No, it’s Bouquet, the lady of the house speaking”). En daar hadden Hyacinth en Richard toch wel behoorlijk last van.

Frenzy

Maar dat was niet het enige waar we Clive Swift in zagen. Hij had wel honderden kleine en grote rollen in films en series. Zo was hij nog te zien in onder andere Doctor Who, Midsomer Murders, Excalibur en de Hitchcock-film Frenzy.

Clive Swift overleed na een kort ziekbed. Hij had drie kinderen met zijn ex-vrouw, schrijfster Margaret Drabble. Zijn dochter Rebecca is twee jaar geleden overleden aan kanker.

Bron: NOS.nl. Beeld: ANP