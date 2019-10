School doet noodoproep aan ouders: kijk naar je kind in plaats van je telefoon

In Engeland hebben ze er schoon genoeg van: het legertje ouders dat na schooltijd hun kinderen komt ophalen met de interesse van een pak vla. Ze staan allen voorover gebogen, verzonken in hun telefoon. Sommigen kijken niet eens op of om wanneer hun kind na de schoolbel op ze af stormt.

De leerkrachten van een basisschool in de Engelse plaats Leigh kunnen het niet langer aanzien. Daarom doen ze alle ouders en verzorgden van de kinderen een bijzonder verzoek: houd alsjeblieft die telefoon in je zak wanneer je je kind ophaalt. Ze uiten hun ongenoegen op een pamflet dat nu rondzingt op social media.

Knuffel

“Hoeveel van jullie zijn zo verdiept in een gesprek met een vriend over de telefoon dat je vergeet je kind te vragen hoe zijn dag was? Je vergeet naar je kind te lachen en een knuffel te geven? Ik weet zeker dat we ons er allemaal schuldig aan hebben gemaakt”, begint de oproep.

Energie van de kinderen

“Het is heerlijk om op het einde van de schooldag rond te lopen en de energie van de kinderen te voelen. Ze maken zich klaar om naar huis te gaan en hebben zin hun ouders weer te zien. De lach op hun gezicht wanneer ze je op het schoolplein zien staan. Ze rennen op je af en beginnen al een gesprek voordat je ze kunt horen door het rumoer op het plein.”

Mentale gezondheid

“Neem alsjeblieft een moment om te praten en te luisteren naar je kind. De kracht van een gesprek heeft een enorme impact op de taalontwikkeling van een kind. Het stimuleert hun hersengroei. Hun wijsheid groeit, hun vocabulaire wordt rijker en een kind ontwikkelt zo nieuwsgierigheid, kritisch denken en intelligentie. Bovendien steunt het de mentale gezondheid van een kind.”

In Leigh is het schoolplein daarom vanaf deze week een telefoon-vrije zone. Tijd dat we in Nederland dat voorbeeld volgen?

