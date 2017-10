Complete school wordt ontruimd na gebruik van verkeerde luchtverfrisser

Wat voor een lekker fris geurtje had moeten zorgen, zorgde voor een klein drama.

Alle leerlingen en docenten van een Amerikaanse school zijn geëvacueerd omdat er een ‘vreemde geur in de school ging’. Er ontstond wat paniek en iedereen moest zo snel mogelijk naar buiten.

Oeps

De brandweer rukte massaal uit en ging uit van een ramp; ze wilden het hele gebouw al ontruimen. “Het was een meerkwaardige geur die we absoluut niet kenden”, aldus schooldirecteur Bill Heiser. Toen kwamen ze erachter dat het ging om een onschuldige luchtverfrisser met de smaak ‘pompoen’. Die kruiden in de luchtverfrisser roken nogal scherp. Meerdere leerlingen hadden bovendien moeite met ademhalen of waren misselijk. Vijf mensen zijn uiteindelijk in het ziekenhuis beland en worden in de gaten gehouden.

Feestje

Iemand had de nieuwe smaak luchtverfrisser in een stopcontact gestopt. De smaak was vermoedelijk gekozen omdat het bijna Halloween is; het feest waarin de oranje groente centraal staat. De brandweer kan wel om het voorval lachen, zo laat een woordvoerder weten: “Voorkomen is beter dan genezen: liever een vals alarm dan geen alarm en gewonden of erger”.

Evacuation at Cristo Rey Jesuit High School..Hazmat crews called after sickening odor. Fire officials say, “pumpkin spice plug-in” culprit pic.twitter.com/3alS8z8RIJ — Keith Daniels Fox45 (@KeithDFox45) 5 oktober 2017

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD. Beeld: iStock