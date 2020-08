De scholen zijn weer open en kinderen staan weer flink met elkaar in contact. Dat lijkt misschien gek, omdat kinderen hierdoor het risico lopen om besmet te raken met het coronavirus. Maar het missen van school zou voor een kind veel schadelijker zijn dan het virus.

Dit zegt een medisch adviseur uit Engeland.

Advertentie

Dicht bij elkaar

Spelen op het schoolplein, in de kring zitten zonder anderhalve meter afstand en met grote groepen in de klas. Een school lijkt de ideale plek voor besmettingen. We weten inmiddels dat kinderen elkaar een stuk minder snel besmetten dan volwassenen. Wel voelt het voor veel mensen vreemd om kinderen toch zo dicht bij elkaar te laten zijn. Is het thuis houden van kinderen niet verstandiger op dit moment?

School missen

Volgens Chris Witty niet. Deze medisch adviseur uit Engeland vertelde bij BBC wat de effecten kunnen zijn van het thuishouden van kinderen. “Het bewijs dat kinderen grote schade oplopen door niet naar school te gaan, is overweldigend”, zegt hij dan ook. Hij heeft het hierbij vooral over hun kansen op de lange termijn. “Het vergroot de ongelijkheid, het vergroot de problemen die mensen al hebben en het risico op mentale en lichamelijke problemen neemt toe.”