School in Oss plaatst rouwadvertentie: "Het leven van de betrokken families is gebroken"

De school waar de vier overleden kinderen uit Oss op zaten, laat van zich horen. De overkoepelende scholenorganisatie SAAM plaatst een rouwadvertentie in het Brabants Dagblad.

Het is een tekst die ontroert.

Zo staat er te lezen: “Als een kansrijke toekomst van jonge kinderen zo plotsklaps stopt, word je overvallen door immens verdriet. Het leven van de betrokken families is gebroken. Wij leven intens mee met hen. Met de begeleidster. Met allen die hen lief zijn. Laten we samen zijn.”

Met name basisschool De Korenaer is overspoeld door bloemen en lieve berichten. De vier kinderen die zijn omgekomen bij het drama op het spoor zaten allemaal op deze school. Er zijn meerdere gedenkplekken gemaakt op de school. “Onze kinderen, ouders, collega’s gedenken, hebben verdriet, maken, doen, troosten. Samen met de kinderen die zo gemist worden in ons midden”, staat er bij de foto’s van de gedenkplekken.

Het kinderdagverblijf vanaf waar de begeleidster vertrok met de kinderen in de Stint, blijft nog de hele week dicht. De gemeente Oss houdt maandag 8 oktober een herdenking.

Onze kinderen, ouders, collega’s gedenken, hebben verdriet, maken, doen, troosten. Samen met de kinderen die zo gemist worden in ons midden. pic.twitter.com/iX2wDIqcJc — BS De Korenaer (@Korenaer) 24 september 2018

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Brabants Dagblad. Beeld: ANP