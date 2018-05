Dit is waarom sommige schoolexamens in Nederland alleen maar 's middags zijn

Bloed, zweet en tranen, want deze week zijn de eindexamens begonnen. Een schrale troost: de middelbare scholieren hoeven niet voor dag en dauw op. En dat heeft een verrassende reden…

Niet alleen in ons kikkerlandje, maar ook op de Nederlandse eilanden in de Cariben worden de eindexamens namelijk afgelegd. De lesstof is vrijwel gelijk en daarmee ook de examens. Om fraude te voorkomen moeten de toetsen tegelijkertijd worden afgenomen.Omdat het in de Cariben zes uur eerder is, past Nederland zich aan en zijn de examens in de middag gepland.

Lesstof

Het gaat alleen om de vakken waarvan de lesstof gelijk is aan die in Nederland, zoals wiskunde, economie Engels en Frans. Vakken als geschiedenis en aardrijkskunde zijn niet hetzelfde en worden op verschillende tijdstippen gegeven.

Bron: NOS. Beeld: ANP