Prinses Charlene van Monaco heeft de allereerste schoolfoto’s van haar koninklijke kroost met de buitenwereld gedeeld. Op Instagram deelde de trotste moeder de kiekjes van de blonde tweeling, die in september voor het eerst naar school ging.

De kleine Jacques en Gabriella van Monaco zijn inmiddels alweer 4 jaar.

Advertentie

Tweeling

Prinses Charlene van Monaco en haar man prins Albert zijn apetrots op hun kinderen, Jaques en Gabriella. De blonde tweeling groeit als kool. De koninklijke kinderen werden geboren op 10 december 2014. Afgelopen september mochten de twee voor het eerst naar de basisschool.

Schoolfoto’s

Met de eerste schoolgang werd ook de eerst schoolfoto van de kleine Jaques en Gabriella van Monaco gemaakt. De tweeling was voor de gelegenheid in bij elkaar passende outfits gestoken. Ze droegen allebei namelijk een witte polo. De tweeling werd zowel samen als apart op de kiek gezet en het resultaat is ontzettend aandoenlijk. Je kunt de foto’s hieronder bekijken. Lief, toch?

View this post on Instagram First Year School Photos 2019 🇲🇨 A post shared by HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene) on Nov 4, 2019 at 12:28pm PST

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP