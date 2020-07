Koningin Máxima is net als andere leden van het koningshuis weer geregeld buiten de deur te vinden voor werkafspraken, nu het verplichte thuiswerken niet langer geldt. Woensdag maakte ze haar opwachting bij De Nieuwe Regentes in Den Haag, waar ze een bijzonder feitje over de schoolmusical van haar dochters onthulde.

Ze blijkt er namelijk in de catering te hebben geholpen. Ja, echt!

Kunst en cultuur

Met haar werkbezoek vestigde koningin Máxima aandacht op het belang van kunst en cultuur. Ze bezocht het theater te Den Haag en sprak met vertegenwoordigers van de Creatieve Coalitie. Dit is een samenwerkingsverband van beroepsverenigingen in de creatieve sector om de arbeidsmarktsituatie van ZZP’ers in deze sector te verbeteren.