Leraren vergeten meisje op schoolreis

Hét horrorscenario voor iedere leraar: een kind vergeten tijdens een schoolreisje. Het overkwam de leraren van een basisschool in Oldenzaal. Ze zaten in de bus toen ze gebeld werden: een meisje stond nog in haar eentje in het pretpark.

De leerlingen uit groep 3 en 4 waren na een dagje in pretpark de Julianatoren in Apeldoorn weer in de bus naar huis gestapt. Op één meisje na: ze had niet in de gaten dat haar klasgenoten al naar huis waren omdat ze nog mensen met een groen T-shirt zag, de kleur van de school. Doordat de kinderen op de terugweg allemaal op een andere plek in de bus zaten, was het de docenten niet opgevallen dat het meisje er niet was.

Opgehaald

Gelukkig liep het verhaal met een sisser af en werd de leerlinge uit groep 3 snel opgehaald door een van de ouders die met de auto was meegereisd. Tijdens het wachten kreeg ze een grote suikerspin van een medewerker van de Julianatoren. De ouders van het meisje zijn op de hoogte gebracht en alles is goed gegaan, meldt de schooldirecteur. “Terugkomen met alle kinderen is de grootste zorg van de leerkrachten.”

Bron: Tubantia, RTL Nieuws. Beeld: iStock