Schoonheidssalon over spraytan: 'Maatje meer? Dan betaal je extra'

Een schoonheidsspecialiste van een Australische schoonheidssalon wordt momenteel door het slijk gehaald op internet, nadat ze extra geld vroeg aan vrouwen waarbij er ‘een groter oppervlakte’ gespraytand moest worden.

Een klant plaatste een gesprek tussen haarzelf en de schoonheidsspecialiste op social media.

Welke maat?

“Hallo daar, de prijs is 35 dollar (22 euro, red.) voor een behandeling van een uur”, zegt de schoonheidsspecialiste nadat haar om de prijslijst werd gevraagd. Maar vervolgens vraagt ze haar klant: “Ik heb je Instagram even bekeken en vroeg me alleen nog even af welke maat je hebt?”

Extra oppervlakte

Verward antwoordt de vrouw: “Haha, ik heb maat 10-12 (Australische maat, gelijk aan 38-40 in Europa, red.). Waarom vraag je dat?” Waarop de schoonheidsspecialiste reageert: “Normaal gezien hebben mijn klanten maximaal maat 8 (36). Het zal dus 20 dollar extra kosten omdat er meer oppervlak gespraytand moet worden, als je begrijpt wat ik bedoel.”

Verontwaardigd

Na de belediging plaatste de klant een screenshot van het gesprek in een Facebookgroep met schoonheidsspecialisten en vroeg of het altijd op deze manier gaat bij een salon. De reacties zijn verontwaardigd en iedereen is het er over eens dat dat niet het geval is.

Gewoon wat gewicht verliezen

Ook de desbetreffende schoonheidsspecialiste merkt het screenshot op en stuurde de klant nog een berichtje. “Ik zag je post en wilde gewoon nog even zeggen dat als je geen 20 dollar extra wenst te betalen, je misschien gewoon wat moet afvallen. Niet gemeen bedoeld, dit is het gewoon hoe het gaat in deze industrie.”

Mooi voelen

Maar daar zijn de mensen uit dezelfde branche het dus níet mee eens: “Het hele punt van ons werk is juist dat elk persoon die hier binnenwandelt, zich mooi voelt en zelfvertrouwen krijgt”, schrijft iemand.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock