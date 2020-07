Babette (37): “Soms wou ik dat ik met mijn schoonvader getrouwd was”

Stiekem verliefd op een collega, zwager, buurman of de vriend van je zoon. Het kan niet, het mag niet en toch is het zo. “Als ik met mijn man vrij, denk ik aan hem.”

Babette (37) “Mijn vriend heeft een ontzettende leuke vader. Knap, man van de wereld. Eind zestig, ziet eruit als eind veertig. En ik heb een crush op die man, wat volgens mij vrij abnormaal is voor een schoondochter. Ik fantaseer vaak over hem en soms wou ik dat ik met hem getrouwd was. Hij denkt altijd in oplossingen in plaats van problemen, hij is complimenteus en lief voor zijn vrouw.

Slap aftreksel