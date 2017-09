De schoonzoon van Christa (66) is grof in de mond

Iedereen heeft een verhaal. Groots en meeslepend of juist klein en ontroerend. Deze week Christa, waarvan haar schoonzoon nogal grof in de mond is. “Ik weet dat het fout is om je als schoonouders te bemoeien met de manier waarop je kleinkinderen worden opgevoed”

Christa (66): “Ik heb een kleinzoon van twaalf en een kleindochter van tien jaar. Mijn schoonzoon is dol op zijn kinderen, maar hij gaat met ze om op een manier die volgens mij niet goed voor ze is. Hij is namelijk nogal grof in de mond. Dat was hij al toen mijn dochter hem leerde kennen. Ze vond het niet leuk, maar ze was te verliefd om er een punt van te maken. Ze zei er wel geregeld iets van en dat doet ze nog steeds, maar dat maakt hem niets uit. ‘Ik ben zoals ik ben’, zegt hij altijd.”

Overdreven

“Laatst was ik erbij toen hij tegen zijn dochter zei dat ze haar grote bek moest houden. Ik zei dat hij zoiets niet zomaar kon zeggen, waarop ik de wind van voren kreeg. Hij maakte zelf wel uit hoe hij tegen z’n kinderen praat en ik had me nergens mee te bemoeien. Later, toen hij wat was gekalmeerd, heb ik gezegd dat zijn dochter zo leert dat het normaal is als een man zo tegen haar praat, waardoor ze dat later van haar eigen man ook accepteert. Dat vond mijn schoonzoon verschrikkelijk overdreven, maar volgens mij werkt het wél zo.

Opvoeding

Hoe dan ook: zo praat je niet tegen je kinderen. Tegen andere mensen trouwens ook niet. Mijn kleinzoon heeft het ook al over mijn ‘gelul’ en ‘gezeik’. Mijn dochter gaat daar dan woedend tegenin, maar mijn schoonzoon moet erom lachen. Eerlijk gezegd weet ik niet wat ik ermee aan moet. Meestal houd ik mijn mond maar. Anders is de stemming meteen bedorven omdat mijn schoonzoon het niet ‘pikt’ dat iemand zich met zijn opvoeding bemoeit. Mijn man zegt er wel altijd wat van, en dan zegt mijn schoonzoon: ‘Pa, het is niet meer zoals vroeger. Wat weet jij nou van deze tijd af?’”

Bemoeien

“Ik weet dat het fout is om je als schoonouders te bemoeien met de manier waarop je kleinkinderen worden opgevoed en als zij iets doen wat eigenlijk niet hoort, zal ik echt wel mijn mond houden, maar dit ligt heel anders. Mijn kleinkinderen leren een heel slechte gewoonte aan, waarmee ze later in hun leven veel last kunnen krijgen. En dat kan niemand me uit mijn hoofd praten.”

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!



Bron: Tineke Beishuizen. Beeld: iStock