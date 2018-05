Schrijfster Renate Dorrestein (64) overleden

Schrijfster Renate Dorrestein is op 64-jarige leeftijd overleden. Ze leed al enige tijd aan slokdarmkanker.

De schrijfster overleed vrijdagavond in haar woning in Aerdenhout in het bijzijn van haar dierbaren. Dat maakte haar uitgeverij bekend. Dorrestein wordt op Hemelvaartsdag, 10 mei, in besloten kring begraven.

Geloof

In een interview met de Volkskrant vertelde ze in september vorig jaar dat ze kanker had. “Het is zó moeilijk je voor te stellen dat je er straks niet meer bent. Je weet dat je ooit doodgaat, maar al je het te horen krijgt sta je er toch versteld van hoezeer je hier niet op had gerekend.’’

De schrijfster gaf toen aan veel kracht te putten uit het geloof. “Het geloof is heel troostrijk, want wij gaan allemaal door naar de hemel – natuurlijk ga ik naar de hemel, wat heb ik in de hel te zoeken, ik ben mijn leven lang een ontzettend brave vrouw geweest. En daar gaan we het heel fijn hebben.”

Een laatste groet

In een bericht op de website schrijft Dorresteins uitgeverij: “Dorrestein heeft het belang van lezen en de lezer altijd voorop gesteld. Daarvoor is zij decennia op pad geweest voor lezingen in boekhandels, bibliotheken, op scholen en in cafés. Generaties scholieren en lezers groeiden op met haar werk. In lijn daarmee, zullen boekhandels en bibliotheken verspreid over het land de hele komende week een condoleanceregister aanbieden, zodat haar lezers een laatste groet kunnen brengen. “

“Wij zijn verdrietig maar intens dankbaar voor al wat zij ons geschonken heeft.”

Bron: Volkskrant, NOS. Beeld: ANP