Schrijnend: uitgedroogde koala vraagt Australische fietser om hulp

Anna Heuseler zal haar fietsritje in de buurt van het Australische Adelaide niet snel vergeten. De vrouw kwam midden op de weg een uitgedroogde koala tegen die haar prompt om hulp vroeg.

Anna twijfelde geen moment en stopte direct om het dier wat drinken te geven.

“Nog nooit overkomen!”

De vrouw plaatste twee foto’s van het bijzondere moment op Instagram. “De koala kwam recht op me aflopen terwijl ik afstapte en klom zo tegen mijn fiets op terwijl ik hem water gaf,” zo vertelt ze. “Dit is het beste wat me ooit tijdens een fietsritje is overkomen!”

Hittegolf en bosbranden

Australië gaat op dit moment gebukt onder een hittegolf en enorme bosbranden. Het vuur heeft al zeker 9000 koala’s het leven gekost, zo schatten experts. Dat is ongeveer een derde van de totale populatie.

Op zoek naar eten en drinken

Door de branden zijn de dieren continu op zoek naar eten en drinken, omdat hun normale voedingsbronnen niet bereikbaar of opgebrand zijn. Het is dan ook niet zo gek dat de koala dringend op zoek was naar water.

Bron: Instagram. Beeld: iStock