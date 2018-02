Nederlandse schrijver beweert: "Ik ben zoon van prins Bernhard"

Dat prins Bernhard twee buitenechtelijke dochters heeft, was al bekend. Maar nu beweert ook schrijver Oscar van den Boogaard een telg van de prins te zijn.

“Ik heb nooit een DNA-test willen doen, maar er is geen enkele twijfel”, vertelt Van den Boogaard in een interview met NRC.

Vreselijk geheim

De moeder van de schrijver vertelde hem toen hij nog een puber was dat de Nederlandse prins zijn biologische vader is. Dat is de enige info die Van den Boogaard heeft, maar voor hem is dat voldoende: “Waarom zou ze iets verzonnen hebben wat ik aan niemand mocht vertellen? Zo’n verschrikkelijk geheim dat voor een kind niet alleen te dragen is.”