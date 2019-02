Sebastian (15) danst zichzelf in één keer de halve finale van 'Holland's got talent' in

Als er bij Holland’s got talent op de golden buzzer-knop gedrukt wordt, is de jury laai-end enthousiast over het optreden dat ze zojuist hebben gezien. Het gebeurde de 15-jarige Sebastian zaterdag.

Hij maakte diepe indruk op Chantal Janzen, Angela Groothuizen en Paul de Leeuw, maar vooral Dan Karaty.

Popping

Sebastiaan beet zaterdag het spits af. Met zijn ouders en zus als aanwezige supporters, danste hij de sterren van de hemel tijdens zijn auditie. Hij maakte sierlijke, schokkerige bewegingen, die helemaal bij de dansstijl popping horen. En daar was zowel de jury als het publiek diep van onder de indruk.

Verbijsterend goed

“Ik ben zo blij dat je deze kans hebt gepakt om je tegenover ons zo te uiten”, zei dansgoeroe Dan na zijn optreden. “Je bent zo goed en ik kan zien dat je nog veel beter wordt. Je wordt verbijsterend goed. Het was top om je op het podium te zien.” Ook Angela reageert jubelend: Angela: “Het is altijd heel belangrijk dat er een noodzaak gevoeld wordt als iemand iets doet op het podium. Dat voel ik zeker.” Maar het is Dan die zonder enige twijfel op de golden buzzer-knop drukt.

Golden leeftijd

Tieners zijn behoorlijk succesvol dit seizoen: in de vorige afleveringen was te zien dat de 15-jarige Chermaine én de 16-jarige Jean (artiestennaam Shinshan) ook een golden buzzer kregen. Zij zullen dus tegenover elkaar staan in de liveshows.

