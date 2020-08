In deze sectoren zijn de baankansen momenteel het grootst

Ben je hard op zoek naar een nieuwe baan, of wil je je wellicht laten omscholen? Dan heb je de meeste baankansen in de zorg, het onderwijs en de ICT. In die sectoren is namelijk nog altijd een tekort, meldt uitkeringsinstantie UWV donderdag.

Ook brengt de instantie de minst kansrijke beroepen in het overzicht.

De uitkeringsinstelling brengt donderdag een lijst naar buiten, waarop de minst en meest kansrijke banen opgesomd worden. Wegens de coronacrisis is de werkloosheid in Nederland groot, en zijn veel mensen hard op zoek naar een nieuwe baan. Uit het rapport blijkt echter dat de sectoren waar voor de crisis al een tekort aan personeel was, nog steeds de meeste vraag naar werknemers hebben.

Zorg

Dit gaat om de zorg, het onderwijs en de ICT. Toch zijn er door de crisis meer baankansen ontstaan, gezien er meer vraag is naar zorgpersoneel. Dit komt omdat de werkdruk in de zorg door het coronavirus flink gestegen is. Doordat er bron- en contactonderzoeken gedaan moeten worden en veel mensen zich moeten laten testen op het virus, zijn extra handen in de zorg zeker nodig.

Onderwijs

Ook in het onderwijs geldt nog altijd dat er een flink tekort aan docenten is, vooral in het basisonderwijs. Het UWV meldt in het rapport dat dit voornamelijk in de Randstad het geval is. Maar wanneer een docent uitvalt bij ziekte, kampen basisscholen door het hele land met een gemis aan bekwame vervangers.

ICT

Mensen die goed met computers om kunnen gaan hoeven ook niet bang te zijn dat ze zonder werk komen te zitten. De vraag naar ICT’ers is namelijk groot. Deze vraag is door de coronacrisis zelfs nog vergroot, gezien mensen door het vele thuiswerken geregeld hulp moeten inschakelen voor computervragen of andere technische problemen.

Minste baankansen

In dezelfde lijst brengt het UWV ook beroepen in kaart waar momenteel de minste baankansen liggen. Door het virus zijn er vanzelfsprekend een stuk minder handen nodig in de horeca. Maar ook in cultuur, detailhandel en contactberoepen zoals kappers en masseurs, is momenteel een stuk minder werk te vinden.

