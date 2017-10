Selena (15) wordt geschept door auto en bestuurder rijdt door

Selena Kruizinga uit Drenthe is betrokken bij een auto-ongeluk en stond er compleet alleen voor.

De automobilist gaf haar geen voorrang maar reed na de aanrijding wel gewoon door.

Schrikken

“Ik zou graag oprechte excuses van die vrouw krijgen”, laat ze nu weten. Selena: “Ik had daar voorrang, er stonden haaientanden op de weg. Die vrouw keek alleen maar naar links en schepte mij vervolgens.” Ze viel op het asfalt. “Ik lag midden op straat. Een rode auto kon nog net opzij gaan, anders was die over me heen gereden.”

Geld

Ze heeft last gehad van haar valpartij: “Door de klap begon alles te draaien en hoorde ik alles heel zachtjes. Ik ben afgelopen nacht tot 3.00 uur in het ziekenhuis geweest, maar een hersenschudding heb ik gelukkig ik niet. Ze moeten me nog wel verder onderzoeken om te zien of er niets gebroken is.” Haar fiets is wel kapot en daar baalt ze van. Ze zou graag willen dat de vrouw die haar aanreed een nieuwe fiets betaalt. Op doorrijden na een ongeluk staat een boete van mogelijk 8100 euro of een gevangenisstraf van maximaal 3 maanden.

Bron: AD. Beeld: iStock