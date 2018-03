Vrouw schrikt als ze selfie van lachende agenten bij auto-ongeluk beter bekijkt

Twee agenten besloten om bij een ongeval een lachende selfie te maken. Maar daar zit plotseling meer achter.

Ze plaatsten de foto op social media. Een Britse vrouw zag per toeval het plaatje langskomen en schrok zich wild.

Schrik

Want ze ontdekte op deze manier dat het ging om de auto van haar dochter. “Op die manier wil je zoiets echt niet te weten komen”, schrijft de moeder van Georgia op Facebook. Achter de lachende politieagenten ligt de auto omgekeerd. Bij de foto hadden de agenten geschreven: “Sommige foto’s hebben geen woorden nodig. We willen jullie waarschuwen om vandaag veilig te rijden om de weg. Gelukkig raakte er niemand gewond tijdens dit incident.”

Maar de moeder wist niet op het moment dat ze de foto zag dat het allemaal goed was met haar dochter. Daarom was ze niet blij met wat de agenten hadden gedaan. Haar dochter heeft ook gereageerd op het voorval: “Met deze foto is mijn moeder te weten gekomen dat ik gecrasht was. Ze was helemaal gechoqueerd. Maar ik waardeer het wel dat de politie mij zo geholpen heeft en dat ze er zo snel waren.”

Bron: Nieuwsblad. Beeld: Facebook