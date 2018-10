Selfie met Michiel Huisman? Dat kan voortaan in Madame Tusssaud

Acteur Michiel Huisman (37) heeft z’n eigen wassen beeld gekregen in Madame Tussauds. Op Instagram deelt hij trots het resultaat van z’n ‘dubbelganger’. “Ik voel me vereerd.”

“Mezelf ontmoeten… in wax… was serieus een van de gekste ervaringen van mijn leven. Maar ik voel me echt vereerd om vanaf vandaag getoond te worden in Madame Tussauds Amsterdam. Say hi tegen mijn wasfiguur als je er bent. Plaats een foto met mij, ik wil het zien!”, schrijft de steracteur bij een prachtige foto van hem met z’n wassenbeeld. Sprekend, niet waar?

Vereeuwigen

De succesvolle carrière en zijn aanwezigheid in de lijst van meest aangevraagde beelden waren voor Madame Tussauds genoeg redenen om hem in was te vereeuwigen, zegt een woordvoerder. Hij schittert als enige Nederlandse mannelijke acteur tussen wereldberoemde sterren als Ryan Gosling en George Clooney in de VIP Gala Party.

Wereldberoemd

In Nederland is Michiel bekend van z’n rollen in de films Phileine zegt sorry en Zwartboek. Maar de acteur werd pas echt bekend toen hij een rol kreeg in de gigantische Engelstalige hitserie serie Game of Thrones. Sindsdien is hij wereldberoemd en heeft hij in films als World War Z, The Age of Adaline, Irreplaceable You en Wild gespeeld.

Bron & beeld: ANP.