Ook Selma van Dijk moet vertrekken bij 'Hart van Nederland'

Na Gallyon van Vessem moet ook Selma van Dijk vertrekken als presentatrice van Hart van Nederland. Dat heeft SBS6 woensdag bekendgemaakt. Selma, die sinds 2003 achter de nieuwsdesk stond, heeft op 14 oktober haar laatste aflevering van het programma gepresenteerd.

“Zoals bekend oriënteert SBS6 zich op mogelijkheden om Hart van Nederland te versterken. Voor Selma is in het vernieuwde programma straks geen presentatierol meer weggelegd”, zegt tv-directeur Marco Louwerens van Talpa Network tegen ANP. “We willen Selma bedanken voor haar grote mate van professionaliteit en enorme betrokkenheid bij Hart van Nederland en wensen haar alle goeds voor de volgende fase van haar carrière.”

Selma laat aan ANP weten het nieuws te betreuren. “Hart van Nederland gaat een nieuwe koers varen en voor mij is daarin helaas geen rol als presentator weggelegd. Ik heb de afgelopen 16,5 jaar met veel liefde, toewijding en plezier Hart van Nederland gepresenteerd, daar ben ik trots op en daar zal ik altijd met warme gevoelens op terugkijken. Afgelopen 14 oktober heb ik mijn laatste uitzending gepresenteerd. Graag wil ik via deze weg de kijkers bedanken voor het jarenlange in mij gestelde vertrouwen. Dat blijkt ook uit de vele hartverwarmende reacties die ik krijg. Ik wens al mijn lieve collega’s op de redactie en in de studio alle succes met de nieuwe ontwikkelingen bij Hart van Nederland.”

Vorige week presenteerde Gallyon van Vessem haar laatste uitzending van Hart van Nederland. Daarover zei ze in de talkshow van Beau van Erven Dorens: “Het is tegen mij persoonlijk niet gezegd dat ik te oud ben. (…) Het is een kwestie van smaak. Men ziet mij niet meer in het plaatje dat ze voor ogen hebben. Wat dat plaatje is, weet ik niet.”

Bron: ANP. Beeld: Talpa