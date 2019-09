September is voor veel ouders de duurste maand van het jaar

Dacht je dat december een dure maand was? Voor veel ouders is september nog veel duurder. Dat komt met name door het nieuwe schooljaar dat weer begint. En dat terwijl de bankrekening in deze maand vaak al wat leger is dan gewoonlijk.

Ouders met schoolgaande kinderen gaan vaak in de schoolvakantie op vakantie. En op vakantie gaan, dat kost geld. Grote kans dat je financieel gezien al met 1-0 achterstand aan deze maand begint. Maar in september krijgen ouders met nog veel meer kosten te maken. Het nieuwe schooljaar begint, dus er moet schoolgeld betaald worden. Hetzelfde geldt voor contributie van de sportclub. Ook moet er voor het hele gezin een nieuwe najaarsgarderobe worden aangeschaft.

Pubers

Zeker gezinnen met pubers moeten deze maand diep in de buidel tasten. Voor tieners betaal je flink wat schoolgeld, maar denk ook aan schoolspullen, laptops en computers, nieuwe fietsen, een eventuele reis met school, zakgeld en kleedgeld.

Stress

Ook bij Stichting Leergeld, een stichting die gezinnen financieel helpt om kinderen mee te kunnen laten doen aan school en sport, is september een drukke maand. Directeur Gaby van den Biggelaar vertelt hoe zwaar de financiële last voor ouders kan zijn: “In gezinnen waar al veel stress is, komt dat er bij. Ouders schrikken zich een hoedje als hun kind voor het eerst naar de middelbare school gaat.” In haar bedrijf ziet ze veel aanvragen voor september binnenkomen: “We roepen ouders op om al voor de zomervakantie zulke aanvragen te doen, want het gebeurt wel eens dat kinderen niet meer op de training mogen komen omdat de contributie niet is betaald. Dat is natuurlijk schrijnend.”

Vakantiebegroting

Nibud, het initiatief voor budgetvoorlichting, geeft advies aan ouders om geldstress in september te voorkomen: “We adviseren al voor de zomer om een goede vakantiebegroting te maken, omdat ook de dure septembermaand eraan komt”, aldus woordvoerder Gabriëlla Bettonville.

Wij geven je nog vijf tips om geld te besparen met een gezin: 1. Boodschappen

Zit je krap deze maand? Bespaar dan geld op boodschappen doen. Dit pak je het beste aan door voordat je de supermarkt in duikt, eerst wat research te doen. Stel je budget vast en maak een lijstje met wat je allemaal nodig hebt. Check daarna of je benodigdheden ergens in de aanbieding zijn en koop het daar. Het is ook slim om boodschappen te doen na het avondeten, want als je trek hebt, gooi je vanzelf meer in je mandje. 2. Abonnementen opzeggen

Wat voor abonnementen heb je lopen, die je eigenlijk niet nodig hebt? Denk aan abonnementen op de krant, de sportschool, muziek- en videodiensten. Alles behalve Libelle, natuurlijk.

3. Bespaar op je vaste lasten

Het is altijd goed om in de gaten te houden wat je uitgeeft aan je vaste lasten en om te checken of dit niet voordeliger kan. Kan je een voordeligere hypotheek nemen? Is het wat betreft zorgverzekering beter om over te stappen? Kun je kosten besparen op gas, water en licht? Zo weet je zeker dat je niet iedere maand onnodig te veel betaalt.

4. Koop tweedehands

Op heel veel grote uitgaven kun je geld besparen door het tweedehands te kopen. Meubels, fietsen, laptops en computers, een auto. Maar denk ook aan studieboeken, want er is een grote kans dat je kind die toch maar een jaartje nodig heeft. En die kan jij dan weer mooi doorverkopen. Wil je kind in een opwelling op muziekles? Koop een tweedehands muziekinstrument. Of wil je geld besparen op de sportschool? Probeer dan tweedehands een goedkoop fitnessapparaat op de kop te tikken.

5. Kinderkleding

Onze gezinsvlogger Doortje heeft een aantal tips waardoor je geld kunt besparen op kinderkleding kopen:

Bron: AD. Beeld: iStock