Toptennisser Serena Williams deze week getrouwd in déze enorme bruidsjurk

Iedereen kent topsporter Serena Williams (36) voornamelijk in een tennispakje op de baan.

Maar voor haar grote dag waarop ze ‘ja’ zei tegen haar liefde Alexis Ohanian (34), trok ze een gigantische trouwjurk aan.

Chique gasten

Haar kanten jurk met de strakke top is gemaakt door Sarah Burton: de hoofdontwerpster van couturier Alexander McQueen. Ze hebben samen een dochtertje, Alexis Olympia, en zij was bruidsmeisje. Maar er waren meer bekende gasten aanwezig. Vriendinnen van Serena zijn onder meer Kim Kardashian, Eva Longoria, Beyoncé en Kelly Rowland. Ze trouwden in de Amerikaanse stad New Orleans. Alexis

Haar man deelt foto’s op social media van hun bruiloft en die gaan al gauw de wereld over.

Official. 📸 @melbarlowandco @allanzepedaphotography Een bericht gedeeld door Alexis Ohanian Sr.🗽 (@alexisohanian) op 17 Nov 2017 om 9:28 PST

’s Avonds trok ze een andere jurk aan:

En bij het feest, werd er weer een andere outfit uit de kast geslingerd:

En tja, die hakken zitten natuurlijk niet de hele dag lekker:

🎠 📸 @melbarlowandco @allanzepedaphotography Een bericht gedeeld door Alexis Ohanian Sr.🗽 (@alexisohanian) op 18 Nov 2017 om 11:29 PST

Deze foto deelt Serena zelf op haar Instagramaccount:

Een bericht gedeeld door Serena Williams (@serenawilliams) op 17 Nov 2017 om 5:27 PST

