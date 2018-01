Heftig: Serena Williams was in levensgevaar na haar bevalling

Serena Williams is alweer 4 maanden de trotse moeder van baby Olympia. Nu onthult de tennisster een wel heel heftig verhaal over haar bevalling.

In een interview met Vogue wordt duidelijk dat Serena Williams in levensgevaar verkeerde nadat ze haar dochtertje op de wereld had gezet.

Spoedkeizersnede

Olympia werd geboren via een spoedkeizersnede, nadat haar hartslag gevaarlijk daalde tijdens weeën. De huilende, gezonde baby werd op haar moeders borst gelegd. Dat was een geweldig gevoel”, herinnert Serena zich. “En toen ging alles mis.”

Longembolie en interne bloeding

Serena bleef in het ziekenhuis liggen om te herstellen van de keizersnede. De volgende dag was ze kortademig. Ze was direct bang voor een bloedprop, omdat ze deze eerder heeft gehad en de symptomen herkende. In 2011 was ze al eens in levensgevaar geraakt door een longembolie. En dus zei ze tegen een verpleegkundige dat ze per direct een CT-scan wilde. Wat bleek: er zaten inderdaad meerdere bloedproppen in haar longen.

De dagen erna werden alleen maar erger en erger. Doordat Serena zo hard hoestte door de longembolie, schoot de wond van haar keizersnede open. Ze ging weer onder het mis en toen ontdekten de artsen nóg meer ellende: ze had een ernstige interne bloeding.

Gevangen in bed

Na een zware operatie mocht Serena 1 week later naar huis. De eerste 6 weken kon ze niet uit haar bed komen. Ook een zware periode voor Serena’s man en kersverse vader, Alexis Ohanian. “Haar niet kunnen helpen maakte het nog moeilijker. Je lichaam is een van de geweldigste dingen op de aarde en je zit erin gevangen.”

Krankzinnige emoties

Serena maakt het inmiddels, 4 maanden na haar bevalling, weer goed en kan ze genieten van hun kersverse gezinnetje. Maar ze zal de eerste zijn die toegeeft dat het moederschap echt niet over rozen gaat. “Ik ben zo vaak ingestort. Boos worden om het huilen, verdrietig worden om mijn boosheid, schuldig voelen over dat ik zo verdrietig ben terwijl ik een prachtige baby heb… de emoties zijn krankzinnig.”

Maar dat ze gelukkig is met baby Olympia, staat als een huis. Wat een mooi meisje is het. Ze heeft zelfs al haar eigen Instagram-pagina!

Bron: Vogue. Beeld: ANP