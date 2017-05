Dit is het trieste verhaal achter het televisieprogramma 'Verminkt'

Deze week ging het nieuwe seizoen van het televisieprogramma ‘Verminkt’ van start. Het programma zelf vertelt altijd al heftige verhalen, maar het verhaal van de arts van het programma is helemaal heftig.

900.000 mensen zagen de eerste aflevering van het programma. In het programma was de plastisch chirurg Paris Melis te zien, een van de vaste gezichten van het programma, maar al snel na de uitzending werd duidelijk dat de man vorig jaar december overleden is door een auto-ongeluk.