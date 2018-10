Serena Williams zingt naakt voor de camera om aandacht te vragen voor borstkanker

We kennen Serena Williams natuurlijk vooral van haar goede back- en forehand op het tennisveld, maar ze blijkt nog meer talenten te hebben. In een filmpje laat ze namelijk horen dat ze ook een aardige noot kan zingen.

De tennisster geeft zich letterlijk bloot in de video: naakt zingt ze het nummer I touch myself en roept ze vrouwen op om zich regelmatig te laten controleren op borstkanker.

Borstkankermaand

Oktober is namelijk borstkankermaand. Met haar video hoopt Serena Williams een steentje te kunnen bijdragen aan de preventie en bestrijding van deze vreselijke ziekte. Voor Serena, die bekendstaat om haar sportprestaties en niet om haar zangkunsten, was het opnemen van het liedje en de clip best spannend. “Dit was volledig uit mijn comfortzone,” schreef de atlete op Instagram, “maar ik wilde dit doen omdat deze ziekte vrouwen van over de hele wereld treft.”

Bron: News.com.au. Beeld: Instagram

