Sergio Herman: "Ellemieke heeft me geleerd over mijn gevoelens te praten"

Er is iets veranderd in het leven van chef-kok Sergio Herman. Na jarenlang in een drive te hebben gezeten van altijd maar presteren en doorgaan en pieken, is het besef gekomen dat andere dingen ook belangrijk zijn. “Ik kan steeds beter genieten van de mooie momenten met mijn gezin.”



Achter elke succesvolle man staat een sterke vrouw… Wat betekent de steun van Ellemieke voor jou?

“Om te beginnen heb ik oneindig veel respect voor de keuzes die zij heeft gemaakt. Dat ze het heeft gedurfd om haar leven in Amsterdam achter zich te laten om aan de Belgische kust een bestaan met mij te kunnen opbouwen. In het begin was het voor haar best wennen. Ze moest hier opnieuw beginnen en dan was ik er ook nog eens heel vaak niet. Dat heeft ze ontzettend knap gedaan. De zorg voor het gezin is grotendeels op haar neergekomen. Dat is ook een van de redenen dat ik vaker thuis wilde zijn. Ik wil dingen terug kunnen doen. Kunnen zeggen: ‘Kom schat, vanavond gaan we iets leuks doen’. Vroeger konden we ’s avonds nooit ergens naartoe. Ellemieke is echt de juiste vrouw voor mij. Ze is een zorgzame, goede moeder, ook voor mijn twee oudste kinderen. Maar ze is ook iemand die af en toe op de rem trapt. Op mijn rem dan, hè. Dat heb ik nodig. Ze is iemand die achter me staat, en naast me en voor me.”

Jullie hebben als gezin een bewogen jaar gehad. Je vader is in het voorjaar overleden, niet lang nadat jullie, vlak voor de geboorte, jullie zoontje hebben verloren. Je hebt aangegeven daar niet meer in detail over te willen praten. Een algemene vraag dan: hoe ga jij om met je verdriet?

“Als ik verdriet heb, of zorgen, dan ga ik op pad. Naar buiten en lopen. Vanaf ons huis wandel je zo de duinen in en voor mij is dat de manier om een beetje ruimte te krijgen in mijn kop. Wandelend, met de zee op de achtergrond, kom ik tot rust. Als ik vroeger zorgen had, ging ik het zelf in mijn hoofd proberen op te lossen. Ik ben een kok hè, introvert ook. Ik voel me op mijn gemak tussen de muren van een keuken, waarbinnen ik mijn eigen ding kan doen. Ik ben geen prater. Over gevoelens spreken, is niet makkelijk voor mij. Maar ik ben er wel beter in geworden de afgelopen jaren. Ellemieke heeft me echt geleerd om over mijn gevoelens te praten. Haar gaat dat van nature makkelijk af, zo is zij opgevoed. Bij ons thuis was dat heel anders, er werd niet over je gevoel gesproken. En dan ben ik ook nog een Zeeuw, die niet bekendstaan om hun openheid. Dus dat werkt allebei niet mee. Ik zal er nooit goed in worden, maar ik probeer het met mijn kinderen wel anders te doen. Mijn oudste zoon is 18 en op een leeftijd waarop je echte gesprekken kunt voeren. Dat probeer ik ook, op mijn manier. Dan gaan we samen uit eten en hebben we het over wat hem bezighoudt. Maar hij krijgt ook steeds meer zijn eigen leven, hij heeft soms ook helemaal geen zin om op zijn vrije avond bij zijn vader te gaan zitten. Voor je het weet, zitten je kinderen helemaal niet meer op je te wachten.”

MEER SERGIO

Je leest het hele interview in Libelle 54, nu in de winkel.

Klik hier voor meer informatie over Sergio’s nieuwste kookboek Just cook it.

Elke dag de beste berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Interview: Nienke Pleysier. Beeld: Dafne Ederveen.