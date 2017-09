Sergio Herman nog altijd in overlevingsstand om doodgeboren kindje

In een openhartig interview met de Belgische televisie klapt topkok Sergio Herman uit de school over zijn overleden zoontje Josha.

“We hebben de draad weer opgepakt, maar het verdriet verdwijnt nooit,” vertelt Sergio. “Ik voel me goed, maar ik denk er nog altijd aan.”

Halfjaar geleden

Het was vorige week een halfjaar geleden dat Sergio Herman en de toen zwangere Ellemieke Vermolen te horen kregen dat hun zoontje Josha vlak voor de geboorte in de buik van moeder Ellemieke was overleden.

Overlevingsstand

Sergio leeft naar eigen zeggen nog steeds in een overlevingsstand. “Alles wat je doet wordt ineens anders.” Daarnaast slaapt de chef slecht. “Dan lig ik ’s nachts wakker om een uur of 4, 5. Echt zweten. Dan probeer ik kalm te blijven. Dan zeg ik tegen mezelf: ‘kom op, rustig blijven.’

Nog een kindje?

In bovenstaande video doet Sergio meer uitspraken over deze zware periode en geeft hij ook antwoord op de vraag of Ellemieke en hij nog opnieuw een kindje zouden willen.

