Chef-kok Sergio Herman heeft voor het eerst verteld over het verlies van zijn zoontje Josha, die in maart vlak voor de geboorte overleed. In bovenstaande video vertelt Sergio wat dit voor hem en zijn vrouw Ellemieke Vermolen betekent. “De dag waarop Josha dood geboren werd zal nooit meer uit mijn gedachten verdwijnen.”

