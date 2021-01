Heldin: serveerster redt 11-jarige jongen van mishandeling door ouders

Een serveerster redde een 11-jarige jongen uit een gewelddadige thuissituatie. Dit gebeurde in de Amerikaanse stad Orlando. De jongen zat met zijn stiefvader, moeder en 4-jarige jongen in het restaurant waar de serveerster werkte. Ze kreeg het vermoeden dat de jongen werd mishandeld en schakelde hulp van de politie in.

Na de verklaringen van de jongen werden zijn moeder en stiefvader gearresteerd.

Mishandeling

De serveerster kwam erachter dat er iets mis was omdat de jongen niets mocht eten. Aan de politie legde ze haar verklaring af. “Ik vroeg of er iets mis was met de bestelling, maar de man zei dat alles oké was en dat de jongen’s avonds thuis eten zou krijgen.” De serveerster vond dat vreemd en observeerde de situatie nog eens.