Foutje: serveerster schenkt per ongeluk wijntje uit fles van 5100 euro

Je bestelt een wijntje en uiteindelijk blijkt dat je een glas wijn uit een speciale fles van maar liefst 5100 euro hebt gekregen. Het overkwam dít stel.

De serveerster was er afgelopen week duidelijk niet helemaal bij met haar hoofd.

Oeps

Klanten bestelden bij haar een fles wijn van ‘slechts’ 260 pond (300 euro). Maar uiteindelijk schonk de serveerster een peperdure wijn in. De gasten kregen namelijk wijn uit de ‘legendarische’ Château le Pin Pomerol 2001 ter waarde van 4500 pond (5150 euro) voorgeschoteld. Oeps!

Genoten

Op Twitter deelt de eigenaar het bericht. “Aan de klant die gisteravond per ongeluk een fles Château le Pin Pomerol 2001 heeft gekregen, £4500 op de menukaart: ik hoop dat je genoten hebt van je avond! Aan het personeelslid dat het per ongeluk heeft weggegeven: kin omhoog! Er worden vaker fouten gemaakt en we houden toch wel van je!” De gasten hebben er waarschijnlijk wel van genoten, want ze wilden niet veel later nóg zo’n fles bestellen.

Bijna hetzelfde

De serveerster hoeft in ieder geval niet bang te zijn om door dit dure foutje haar baan te verliezen. “Ik ga haar vooral plagen, als ze eindelijk is bijgekomen van de schrik”, zegt de eigenaar tegen BBC. Ook maakte hij nog een grapje door een kiekje van de twee flessen op Twitter te plaatsen. “Ze lijken best op elkaar, oké?”

To the customer who accidentally got given a bottle of Chateau le Pin Pomerol 2001, which is £4500 on our menu, last night – hope you enjoyed your evening! To the member of staff who accidentally gave it away, chin up! One-off mistakes happen and we love you anyway 😉

— Hawksmoor Manchester (@HawksmoorMCR) 16 mei 2019