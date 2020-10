‘GTST’-kijkers verrast door nieuw, bekend gezicht uit ‘Sesamstraat’

Als je vroeger een trouwe kijker was van Sesamstraat, dan doet de naam Hakim Traïdia vast nog wel een belletje bij je rinkelen. De acteur speelde jarenlang een rol in de kinderserie, maar verdween daarna een beetje uit beeld. Woensdagavond kwam daar verandering in, want de acteur maakte zijn opwachting in GTST.

Hakim was al kort te zien in de maandtrailer van de soap, maar was woensdagavond voor het eerst echt te zien. De acteur vindt het naar eigen zeggen ‘een eer’ dat hij gevraagd werd voor Goede tijden, slechte tijden.

Donkere kant in GTST

De acteur zal de rol van Sami El Amrani op zich gaan nemen, de vader van personages Marwan en Ilyas, die vanuit Marokko onverwacht naar Nederland komt. En hoewel wij hem natuurlijk kennen als de vrolijke Hakim uit Sesamstraat, is zijn personage in GTST toch wel een beetje het tegenovergestelde. “Sami is een goede man, maar misschien dat hij ook zijn donkere kant kan laten zien”, aldus Hakim.