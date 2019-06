Verdrietig nieuws voor 'Sesamstraat'-fans: het stopt écht

Na weken in onzekerheid te hebben gezeten, is de kogel nu door de kerk: er worden geen nieuwe afleveringen van Sesamstraat meer opgenomen.

Tenminste, zeker de komende 2 jaar niet. Dat maakt omroep NTR vrijdag bekend. “Een moeilijke keuze, maar wel een die binnen de huidige financiële mogelijkheden van NPO en NTR te verdedigen is”, zo luidt het persbericht.

Herhalingen

Een schrale troost: Sesamstraat niet metéén van de buis. “De NTR heeft zoveel afleveringen van Sesamstraat, waarvan een flink aantal geproduceerd in 2018, dat de huidige generatie hier voor dit moment goed mee uit de voeten kan, op televisie of online.”

Ramp

Alsnog slaat het nieuws in als een bom bij zowel de Sesamstraat-cast als radio-dj’s Coen en Sander, die een petitie startten voor het blijven van het kinderprogramma. Aart Staartjes noemt het een ‘ramp’. “We horen nu plotseling dat het is afgelopen. Nota bene via de pers. Ik heb helemaal niets van de producenten of omroep zelf gehoord, terwijl ik al 38 jaar aan het programma werk.”

Nieuwe start

Toch is er nog een sprankje hoop: een woordvoerder van NPO zei onlangs nog in Het Parool dat er plannen zijn om Sesamstraat ‘een frisse nieuwe start’ te geven en over een jaar of 3 ‘een metamorfose krijgt’. Dat wordt afwachten en duimen maar…

GÉÉN nieuwe afleveringen van Sesamstraat is zojuist bekend geworden. Wat een teleurstelling! En uiteindelijk toch ook verrast. Maandag meer in de @coenensander show @538. Onze petitie loopt nog steeds, bijna 40K krabbels! https://t.co/l3u3FV4Brv #sesamstraat #poehee pic.twitter.com/QdDsHTqPnt — Coen Swijnenberg (@coen) 28 juni 2019

😢 wat ontzettend zonde! Einde van #sesamstraat waar moeten Tommie, Pino, Ienemienie en Purk en alle anderen nu gaan wonen? https://t.co/qGXR6as6Kt — Hansje van der Zwaan (@HansjevdZwaan) 28 juni 2019

Bron: NU.nl. Beeld: ANP