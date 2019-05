Iedereen heeft het (naast Duncan Laurence) over dít Songfestival-optreden

Donderdagavond overspoelde het internet met lovende woorden over het optreden van ‘onze’ Duncan Laurence. Maar er was nóg een act waar iedereen het over heeft.

Pauze-act

En het was níet een van de deelnemende 18 landen uit de halve finale. Tijdens het tellen van de stemmen van deze tweede halve finale trad de Shalva-band op: een groep die bestaat uit 8 mensen met allemaal een fysieke of psychische handicap. Zo zijn allebei de zangeressen blind en hebben twee andere bandleden het syndroom van Down.

Sjabbat

Eerst was het plan dat de Shalva-band Israël zou vertegenwoordigen op het muziekfestein. Dat ging niet door omdat enkele bandleden dan tijdens de Sjabbat (binnen het jodendom een heilige rustdag) zouden moeten repeteren. Zij besloten zich daarom terug te trekken uit de competitie.

Absolute winnaar

De band trad dus niet op voor de punten, maar dat neemt niet weg dat de groep een spatzuiver optreden neerzet. Op Twitter klinkt niets dan lof. “Twaalf punten voor de Shalva-band!” en “Voor mij de absolute winnaar van het Songfestival” schrijven enthousiaste kijkers onder meer.

Finale

‘Onze’ Duncan Laurence zong wél voor de punten en hoorde al snel dat hij komende zaterdag zijn nummer Arcade nog een keer ten gehore mag brengen. Hij komt in de eerste helft van alle optredens aan bod. Of-ie Nederland aan de winst gaat helpen? We gaan het zien!

Omdat ik niet op Nederland mag stemmen stem ik op Shalva. De pauze act#DareToDream #Eurovision #ESC2019 pic.twitter.com/y6wnLFjs93 — John Schipper (@alpineb5) 16 mei 2019

WoW wat mooi! The Shalva band #ESF19 is voor mij de winnaar! — Fatima Kalai (@D66Fa) 16 mei 2019

Ik denk dat alle landen blij mogen zijn dat de #Shalva band niet mee doet aan het #ESF19 Wat geweldig. — Ron (@Killron198) 16 mei 2019

Mag die Salva band gewoon winnen ? #ESF2019 dat is zingen ! — Jackie Schooleman (@Schooleman) 16 mei 2019

Shalva band winnaars songfestival. Na Duncan natuurlijk! #ESF19 — Gaby Fouraschen (@Gabyfo73) 16 mei 2019

Hier kun je het hele optreden van de Shalva-band terugkijken:

Bron: Twitter. Beeld: ANP