Shane Kluivert wordt verrast met een logeerpartijtje van zijn idool

Het zijn enorm spannende tijden in huize Kluivert. Rosanna Kluivert werd in Barcelona geopereerd aan borstkanker. Ook voor de kleine Shane Kluivert is dat niet niks.

Zoon Nino liet gisteren al weten dat de operatie goed is verlopen. Hij deelde een foto waarop het hele gezin rondom het ziekenhuisbed zit. Om de boel een beetje op te vrolijken, kwam niemand minder dan Lil Kleine het gezin met een bezoek verrassen. Vooral Shane was daarvan onder de indruk.

Citroenbomen

Op Instagram deelt de zoon van Patrick en Rosanna een lief filmpje waarin hij Lil Kleine de citroenbomen in hun tuin laat zien. ‘Mr. Lil Kleine came to sleep and made me happy’, schrijft hij onder het filmpje. De rapper deelt op zijn beurt ook een foto op Instagram waarop hij poseert met Patrick Kluivert. “Bedankt voor de gastvrijheid gabber!”

Bedankt voor de gastvrijheid gabber!❤️ Een bericht gedeeld door Lil Kleine (@lilkleine) op 23 Mei 2018 om 3:46 (PDT)

