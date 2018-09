Shania lijkt op deze foto sprekend haar moeder Kelly Pfaff

Jarenlang was de familie Pfaff in België en Nederland op de buis te zien. De realityserie draaide om het dagelijks leven van oud-keeper Jean-Marie Pfaff en zijn familie.

Jean-Marie’s middelste dochter Kelly (41) brak in de jaren ’90 door als model en bouwde een mooie carrière op. Toch besloot ze te stoppen met haar modellenwerk toen ze een gezin wilde stichten met zanger Sam Gooris, met wie ze nog altijd samen is. In de Vlaamse talkshow Gert Late Night werd op een bijzondere manier teruggeblikt op haar carrière als model.

Eigen dochter

Gert (van Samson) laat een paar prachtige foto’s van Kelly zien, en eindigt met een foto van haar dochter Shania Gooris. De foto is echter een 1-op-1 kopie van de foto die jaren geleden van Kelly zelf is gemaakt. “Wat vind je van deze foto”, vraagt Gert. “Dat ben ik niet, vriend”, antwoordt Kelly stellig. “Ik weet niet wat je hebt gedaan, maar dat ben ik in ieder geval niet.” Ze is dan ook flink verbaasd als ze hoort dat het haar bloedeigen dochter Shania is.

Dit bericht bekijken op Instagram 💕🧚♀️🧚♀️ Een bericht gedeeld door Kelly Pfaff-Gooris 🎀 (@kellypfaffg) op 12 Sep 2018 om 2:35 (PDT)

De programmamakers gaven Shania de kans om in de huid van haar moeder te kruipen. “Ik kijk echt tegen haar op”, vertelt ze voor de fotoshoot. Het resultaat mag er zijn: exact dezelfde pose nam haar moeder jaren geleden aan.

Bron & beeld: Instagram, vier.be