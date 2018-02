Leuke carrièrestap voor Shania (17) uit de Pfaff's

Shania Gooris treedt in de voetsporen van haar ouders, Kelly Pfaff en Sam Gooris. De 17-jarige heeft namelijk een klus in de showbizzwereld binnen weten te slepen.

Binnenkort verschijnt ze op het witte doek, met een rolletje in de film Baba Yega. Dit maakt Shania zelf bekend op Instagram met een foto van zichzelf. Kleine meisjes worden groot.

Baba Yega

De film gaat over de gemaskerde Belgische dansgroep Baba Yega, die Belgium’s Got Talent won. Eén van de vijf leden verdwijnt plotseling en zijn vrienden zetten alles op alles om hem terug te vinden. Daarbij nemen ze het op tegen de kwaadaardige Cordelia Zen, die al het geluk uit kinderen probeert te zuigen.

Punk

Op de filmset kwamen ook Shania’s broertje Kenji en vader Sam een bezoekje brengen (zie foto hieronder). Wie Shania precies speelt in de film en of zij ook gaat dansen, is nog niet bekend. Aan de rock- of punk-achtige kleren te zien, zal het vast een stoere rol worden.

🤙🏼 #babamovie Een bericht gedeeld door SHANIA (@shaniagooris) op 4 Feb 2018 om 9:19 (PST)

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram, Het Laatste Nieuws. Beeld: Instagram