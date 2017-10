Zó ziet zangeres Shania Twain er nu uit

Zangeres Shania Twain werd eind jaren ’90 bekend met haar hits You’re Still the One en Man! I Feel Like a Woman. De laatste jaren hoorden we niet zoveel meer van de zangeres, maar nu komt ze met nieuwe muziek.

In 2004 trok de zangeres zich helemaal terug uit de muziekwereld omdat ze problemen met haar stem had. Die problemen werden verholpen en de zangeres kreeg een vaste show in Las Vegas (net zoals Celine Dion in de video), die van 2012 tot 2015 wel 100 keer te zien was. Shania Twain is tegenwoordig te zien als jurylid in de Amerikaanse versie van The Voice. Ze bracht in juni al een nieuwe single uit, maar nu is daar ook een heel nieuw album met de naam ‘Shania Now’. En zo ziet de zangeres er nu uit:

Trading Paint with John Travolta 🎬 Een bericht gedeeld door Shania Twain (@shaniatwain) op 19 Sep 2017 om 10:54 PDT

It’s @usopen day, I can’t wait to perform. What a way to spend my birthday! Tune into ESPN 2 from 7:15pm for the opening ceremony! 🎾 Een bericht gedeeld door Shania Twain (@shaniatwain) op 28 Aug 2017 om 8:34 PDT

