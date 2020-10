Verdrietig nieuws voor voetbalster Shanice van de Sanden

Oranjeleeuwin Shanice van de Sanden deelt een droevig bericht op Instagram. Haar schoonvader is overleden.

Shanice schrijft een emotioneel bericht bij een foto en video van de vader van haar vriendin Tatjana Jempormiasse.

Schoonvader Shanice van de Sanden overleden

“Mijn lieve schoonvader, mijn vriend”, schrijft Shanice. “Wat is het leven soms oneerlijk, maar wat heb je hard gevochten. Ik ben trots op je en ik had me geen lievere en betere schoonvader kunnen wensen. Je voelde als een echte tweede papa. Ik beloof je dat ik goed voor je dochter zal zorgen. Ik hou van je, vriend. Rust in vrede.”