De ex van Shanti vermoordde hun kind: "Ik ga niet op de vlucht voor mijn verdriet"

Shanti Schiks, het zusje van actrice Fajah Lourens, maakte het ergst denkbare mee: haar ex-vriend vermoordde in de zomer van 2016 zijn eigen moeder, hun zoontje Elfin en probeerde daarna Shanti van het leven te beroven. Toen dat mislukte sprong hij zelf uit het raam. Shanti: “Ik leef nu voor drie mensen”.

Om het drama te boven te komen, schreef Shanti twee boeken. Donderdagavond schoof ze bij RTL Late Night aan om over haar tweede boek De kracht van zelfliefde te praten.

Sterke vrouw

“Hoe gaat het met je?”, is de eerste vraag die presentator Twan Huys aan Shanti stelt. “Goed, kan ik eerlijk zeggen.” Het schrijven van haar tweede boek heeft daar zeker aan bijgedragen. Op de dag van het verlies besloot ze al te gaan schrijven. Shanti: “Hij krijgt mij er niet onder, ik ga vanaf nu voor drie mensen leven, dacht ik. Voor Elfin, zijn oma Pauline en mezelf. De haat en wanhoop die hij voelde, wilde ik niet overnemen”, vertelt ze. “Ik kies voor het leven en focus me op wat er wél is. Je kunt kiezen waar je aandacht naartoe gaat. Daar schrijf ik ook over in dit boek. Natuurlijk is er soms ook verdriet en gemis, maar als dat gevoel me bekruipt laat ik het ook toe, dan omarm ik het. Ik probeer echt in het moment te leven en ga niet op de vlucht voor mijn verdriet. Dat houdt me op de rails.”

Petje af

Twan is zichtbaar onder de indruk van Shanti’s sterke persoonlijkheid. Ook op Twitter wordt tijdens de uitzending vol lof over Shanti geschreven.

Wat een krachtige, intelligente en knappe vrouw is Shanti. Ik ga haar boeken lezen. #rtlln — Nancy (@Nancy00Nancy) 31 januari 2019

Shanti Schiks, iedere keer weer petje af! #rtllatenight 💫 — Dauphine Zand (@counselormind) 31 januari 2019

Bron & beeld: RTL Late Night.