Sharleyne (8) overleed na val van flat, haar moeder zit nu vast

Ruim twee jaar geleden werd Sharleyne dood gevonden onderaan de flat in Hoogeveen waar ze woonde met haar moeder. Een noodlottig ongeval, werd eerst gedacht, maar nu zijn er nieuwe aanwijzingen.

Op basis van onder andere een nieuw forensisch rapport is haar moeder gearresteerd, schrijft RTL Nieuws. De vrouw staat nu onder verdenking van moord dan wel doodslag.

Verdoezelen

In maart van dit jaar besloot het gerechtshof in Leeuwarden al dat Sharleyne’s moeder alsnog moest worden vervolgd. Dat gebeurde nadat de vader van het meisje een artikel 12-procedure had aangespannen. Hij wilde hoe dan ook recht voor zijn dochter, zei hij eerder. Volgens hem heeft de moeder van Sharleyne het meisje eerst gewurgd en daarna van de flat gegooid om haar sporen te verdoezelen.

Hulpverlening

Sharleyne en haar ouders waren bekend bij hulporganisaties. Die maakten ernstige fouten in de hulpverlening voor het gezin. Zo stond de veiligheid van het meisje niet voorop en werden veiligheidsrisico’s onvoldoende in beeld gebracht.

BEKIJK OOK DEZE VIDEO:

Hoe steun je iemand die rouwt? Onze rouwdeskundige Daan geeft tips:

Elke dag de leukste berichten van Libelle gratis in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP