Zangeres Sharon Doorson (31) bevallen van een dochtertje

Sharon Doorson maakt met een schattige foto op Instagram bekend dat ze is bevallen van een kerngezond kindje. Het is een meisje, met een prachtige naam.

“Jaaa, ze is er!”, schrijft Sharon bij een kiekje van haar wolk van een baby. “Onze prinses Maliya Monteiro Tavares.”

Eerste kindje

Maliya is afgelopen zondag, 10 juni 2018, geboren in het Flevoziekenhuis in Almere en weegt 3.040 gram. Het is het eerste kindje van Sharon en haar liefde Brunno.

Bron: Instagram, Telegraaf. Beeld: ANP

