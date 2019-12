Zangeres, The voice of Holland-ster en Expeditie Robinson-kandidaat Shary-An staat niet alleen in de finale van Expeditie Robinson, binnenkort stapt ze ook nog eens in het huwelijksbootje met haar verloofde Nena Kreber. Dat onthult haar Expeditie-maatje Eva Korman in Robinson confessions.

De 2 dames bouwden tijdens het spel een bijzondere band op en noemden elkaar zelfs ‘Expeditie-verloofden’.

Dubbel verloofd

“Ik heb Shary-An op een gegeven moment zelfs voor de grap ten huwelijk gevraagd”, vertelt Eva aan presentatrice Fatima Moreira de Melo. “Maar toen moest ze heel erg huilen, omdat ze zelf nét haar vriendin ten huwelijk had gevraagd. En omdat ik haar voor de gein ten huwelijk vroeg, miste ze haar verloofde nog veel meer. Dat was natuurlijk niet mijn bedoeling!”

Even geduld

De dj hoopt dan ook van harte dat haar ‘eilandverloofde’ het spel wint. “Ik gun het Shary het meest. Zij komt echt van heel ver en ik zou het fantastisch voor haar vinden”, zegt ze. Wie uiteindelijk met de titel ‘Robinson 2019’ naar huis gaat, weten we later deze week. Maar ongeacht of Shary-An wint of niet; ze heeft in elk geval een huwelijk om naar uit te kijken.

Shary-An en haar verloofde Nena:

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP