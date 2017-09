Shayé (17) werd uit huis geplaatst: "De onzekerheid maakte me erg ongelukkig"

Shayé (17) werd op haar 16e uit huis geplaatst, maar dat betekent niet dat ze een probleemkind is. Ze zit op het gymnasium en houdt van paardrijden en tekenen. “Mijn school was mijn toevluchtsoord, daar was ik tenminste een gewone leerling.”

“Als ouders van klasgenoten horen dat ik niet meer thuis woon, kijken ze vaak anders naar me. Ze hebben een stereotype beeld voor ogen. Alsof zulke kinderen zelf schuld hebben aan het feit dat ze niet meer thuis kunnen wonen. Laten we eerlijk zijn: als mensen denken aan een pleegkind, denken ze aan een laagopgeleid persoon met gedragsproblemen of aan iemand die zijn school niet afmaakt. Zelfs mijn docenten en vriendinnen dachten dat in het begin. Ik liep tegen allerlei vooroordelen aan. Daarom wil ik meer bekendheid geven aan het feit dat de meeste uit huis geplaatste kinderen heel gewoon zijn en zelf geen schuld hebben aan hun situatie.”

Onhoudbare situatie

“Ik zit nu in het laatste jaar van het gymnasium en ik ben nooit blijven zitten. Eén jaar was het wel kantje boord, toen was er wel erg veel instabiliteit in mijn leven. Ik wist niet waar ik aan toe was en dat voelde niet goed. Ik kwam voor het eerst in aanraking met Jeugdzorg toen ik 15 jaar oud was. Ik was van huis weggelopen omdat de situatie thuis onhoudbaar was. De ouders van mijn vriendin belden toen de politie, waardoor ik terug moest naar huis en er volgden lange gesprekken met Jeugdzorg om het op te lossen. Uiteindelijk werd ik 4 weken uit huis geplaatst. Hierna moest ik weer terug naar huis, maar er bleek niets veranderd. Ik heb het toen nog 5 maanden volgehouden.

Ik wist dat mijn situatie zou veranderen als ik 16 werd. Op je 16e krijg je meer zeggenschap over je eigen leven. Dan mogen je ouders niet meer alles beslissen. Dus de dag dat ik 16 werd, zei ik dat ik niet langer zo door kon gaan. Maar ik had eigenlijk geen idee hoe ik dat in gang moest zetten, dus ik belde de politie en Jeugdzorg. Jeugdzorg zei dat ik nog wel één nachtje thuis kon slapen maar ik zei dat ik liever bij een vriendin ging slapen. Jeugdzorg werd toen boos omdat ik niet meewerkte. Na veel gedoe mocht ik uiteindelijk bij vrienden van mijn oom en tante blijven. Daar heb ik toen 5 maanden gewoond.”

Crisisopvang

“Gelukkig kon ik gewoon op mijn eigen school blijven. Dat was mijn toevluchtsoord, want daar was ik een gewone leerling. Bij de vrienden van mijn oom en tante had ik het heel goed, maar ik wist nooit waar ik aan toe was. Hoelang zou ik mogen blijven? Die onzekerheid maakte me erg ongelukkig. Op je 16e mag je weliswaar je voorkeur uitspreken, maar je ouders blijven verantwoordelijk. Na 5 maanden trok mijn moeder haar toestemming in. Ze wilde niet dat ik daar nog bleef en ik kon er niets tegen doen. Toen moest ik naar de crisisopvang. Dit betekent dat je onmiddellijk onderdak nodig hebt omdat je niet meer thuis kunt wonen. Ik woonde daar op een afdeling met jongeren tussen de 12 en 17 jaar met 2 begeleiders. Ik wist dat ik daar kon blijven en die zekerheid was zó fijn! Toch was er daar wel veel onrust om me heen. Er waren zo veel mensen en zo veel ruzies en problemen. De muziek stond er altijd hard, en soms liep er iemand weg en kwam de politie weer langs. Toch was ik niet zo veel anders dan de kinderen daar, er waren er maar een paar met echt opvallend gedrag. En zij kiezen daar ook niet zelf voor. Als je mensen leert kennen, hoor je zo veel verhalen, dan wordt al die ellende bijna normaal. Op school was dat heel anders, dat was eigenlijk de enige constante factor in mijn leven. Het was een moeilijke periode, want ik miste het gezin van de vrienden van mijn oom en tante heel erg. Gelukkig kreeg ik veel steun van mijn vrienden op school.”

Gelukkig zelfstandig

“Sinds mei heeft Jeugdzorg iets nieuws voor me bedacht: een gezinshuis, maar dan iets zelfstandiger. Ik heb mijn eigen voordeur, keuken en badkamer, maar ik kan wel een kopje thee met de pleegouders drinken als ik daar behoefte aan heb. Eén keer in de week eet ik met hen mee, ze hebben ook nog een meisje van 7 in huis. Dit bevalt me heel goed, voor mij is het een ideale situatie. Ik heb een plek voor mezelf en ik kan zelf afspreken en uitgaan wanneer ik dat wil. Dit huis is maar een kwartiertje fietsen van school, ik heb zo veel geluk gehad! In het weekend logeer ik nu bij mijn oom en tante en hun kinderen. Dat is heel erg fijn. Op zaterdag werk ik in een winkel, ’s avonds kijken we tv op de bank of we gaan naar de bioscoop en op zondag maak ik mijn huiswerk. Mijn vriendinnen slapen nu bij mij als we uitgaan. Ze zijn erg jaloers op me, want ik woon best luxueus. We hebben een zwembad in de tuin en de werkster maakt mijn appartement schoon. Ik krijg ook zak- en kleedgeld. Ik vind dat ik erg veel geluk heb gehad. Het was toeval hoor, ik was net aan de beurt toen deze mensen zich aanmelden met hun appartement. Bij de crisisopvang en de behandelgroep Zelfstandig Wonen mocht ik mijn eigen kamer niet inrichten. Er hingen al gordijnen, er stond een kast en een bed. Ik mocht geen posters aan de muur hangen, er was alleen een soort rails waaraan je iets kon ophangen. De mensen bij wie ik nu woon, stuurden me zelfs foto’s van meubels: vond ik dat misschien een leuk bed? Zo’n groot verschil.”

Echte verhalen

“Ik ben lid geworden van The Unforgettables, de jeugdraad van stichting Het Vergeten Kind. Die raad heeft ongeveer 50 leden en de jongeren komen uit heel verschillende situaties. Sommigen wonen bijvoorbeeld in een asielzoekerscentrum. Het is de bedoeling dat jongeren zelf meedenken en -praten over hun positie, zodat er niet alleen óver hen wordt gesproken, maar ook met hen. De echte verhalen, die willen we laten horen. Volgend jaar ga ik Economie studeren aan de universiteit. Ik wil later de baas worden van een groot bedrijf. Het lijkt me vet om als vrouw een toppositie te vervullen. En ik wil uiteindelijk ook graag een gezin. Ik vind kinderen leuk. Ik heb 2 jonge zusjes en ik heb ook een oppasadres. Ik ga na de zomer gewoon op kamers wonen, net zoals al mijn vriendinnen, in een andere stad. Dat wordt een heel nieuw begin.”

PS

Het Vergeten Kind zet zich in voor kinderen die opgroeien in een onveilige of instabiele thuissituatie. In Nederland groeien ruim 100.000 kinderen op in gezinnen met meervoudige problemen. Voor 55.000 kinderen gaat het zelfs zo mis, dat ze noodgedwongen niet meer thuis kunnen wonen.

PS

Dit jaar staat de VriendenLoterij PrijzenMarathon in het teken van Het Vergeten Kind. Tot en met 30 september maken mensen kans op prijzen en steunen zij tegelijkertijd de bouw van Het Huis van Het Vergeten Kind. Hier krijgen de kinderen aandacht en positieve ervaringen waardoor de kans op ernstige gedragsproblemen

en schooluitval kleiner wordt. Kijk voor meer informatie op http://www.vriendenloterij.nl/aandacht

Tekst: Esther Bakker. Fotografie: Petronellanitta.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!