Shelly Sterk heeft het coronavirus gehad: “Ik kan je vertellen: dat wil je echt niet”

Presentatrice Shelly Sterk is besmet geweest met corona, schrijft ze in een bericht op Instagram. Een paar weken geleden liep ze het virus op maar is inmiddels weer aan de beterende hand.

Ze waarschuwt iedereen dat het geen pretje is. ‘Ondanks dat we nog zo extreem voorzichtig waren, hebben we een paar weken geleden toch Corona opgelopen. En ik kan je vertellen: dat wil je echt niet’, schrijft Shelly bij een foto op Instagram met haar zoontje.

Niet meer besmettelijk

‘De afgelopen weken hebben we met name slapend in quarantaine doorgebracht.’ Maar gelukkig gaat het de goede kant op: ‘We zijn niet meer besmettelijk en kunnen weer naar buiten. Ik proef weer iets, alleen ruik nog niets.’ Dat kan volgens de presentatrice ook nog wel even duren.

Ze drukt iedereen op het hart om voorzichtig te zijn en de maatregelen van de overheid te volgen: ‘Lieve mensen, pas op elkaar en stay safe.’

Bron: Instagram. Beeld: ANP