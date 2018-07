Shelly Sterk dit weekend getrouwd in Italië

Vorige maand riep FHM haar nog uit tot de mooiste vrouw van Nederland, maar Shelly Sterk is nu toch echt officieel van de markt. De 27-jarige presentatrice stapte afgelopen weekend in het huwelijksbootje met haar vriend Mark, met wie ze vier jaar samen is.

De twee gaven elkaar het jawoord tijdens een romantische buitenceremonie in het Italiaanse Assisi.

‘’Dankbaar’’

‘’Ja, ik wil! De rest van mijn leven bij jou blijven’’, schrijft Shelly Sterk op Instagram. ‘’Wat een weekend. Huilen, lachen en heel veel zoenen. Ik ben alle lieve mensen die ons hierbij geholpen hebben zo dankbaar’’, vervolgt ze.

Huwelijksaanzoek

Sterk werd vorige zomer ten huwelijk gevraag door Mark. Toen gaf ze al aan dat ze het liefst in Italië zou willen trouwen.

Een bericht gedeeld door Shelly Sterk (@shellysterk) op 1 Jul 2018 om 10:47 (PDT)

Bron: Metronieuws.nl. Beeld: