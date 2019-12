Shelly Sterk mag van SBS niet terugkeren na zwangerschapsverlof

Hoewel Shelly Sterk onder contract staat bij SBS, is ze al een tijdje niet meer op de zender te zien. En daar is een reden voor, zo blijkt: Shelly heeft namelijk tijdens haar zwangerschapsverlof te horen gekregen dat ze niet meer terug hoeft te komen als presentatrice bij Shownieuws.

Dit betekent dat ze haar laatste uitzending bij Shownieuws al heeft gehad vóór haar zwangerschapsverlof, zo vertelt ze op Instagram.

Slecht nieuws

De fans van Shelly vragen zich al een tijdje af waarom ze niet meer op de zender te zien is. “Nou, het zit zo!”, verklaart de 28-jarige. “Tijdens m’n zwangerschapsverlof heb ik te horen gekregen dat ik niet meer terug kom als presentatrice bij Shownieuws. Mijn Talpa-contract loopt in februari af en ze hebben besloten de laatste maanden na m’n verlof zonder mij als presentatrice in te vullen. Dat betekent dat de laatste show voor m’n verlof, ook mijn laatste was.”

Onverwacht

Shelly heeft het nieuws niet zien aankomen. “Jammer en onverwacht, want ik had natuurlijk graag nog afscheid willen nemen van m’n lieve collega’s en kijkers.” Toch blijft ze positief: “Het biedt natuurlijk ook een hoop andere mooie kansen en mogelijkheden. Voor nu dus druk bezig met nieuwe plannen, voor tv en online. Op naar nieuwe avonturen.”

Beeld: ANP