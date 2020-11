Shima Kaes onderneemt nu zelf juridische stappen tegen Johnny de Mol

Eerder deze week werd nog bekend gemaakt dat de familie de Mol aangifte heeft gedaan van poging tot chantage tegen de juridische adviseurs van Shima Kaes, een ex-vriendin van Johnny de Mol, en die zaak lijkt nu een staartje te krijgen: Shima Kaes heeft namelijk laten weten dat ze juridische stappen zal ondernemen tegen Johnny.

Haar juridisch adviseur, Karim Aachboun, heeft dit vandaag in een persverklaring laten weten.

Johnny de Mol en zijn vader John de Mol deden maandag nog aangifte van poging tot chantage. Zij zouden zich bedreigd en gechanteerd voelen met smaad en laster door de juridische adviseur van de ex-vriendin van Johnny, Shima Kaes. Dit balletje kwam aan het rollen door het nieuwe boek van Mark Koster over de familie de Mol, waarin een hoofdstuk gaat over de ‘handtastelijkheden’ van Johnny de Mol. Shima zou haar ex-verloofde onder andere van mishandeling beschuldigen.

Verklaring juridisch adviseur

Haar adviseur laat weten dat ze nu zelf juridische stappen gaat ondernemen tegen Johnny in Nederland, Spanje en Mexico. “Nu cliënte door de familie onterecht wordt aangevallen, is zij genoodzaakt zich hiertegen te verweren”, stelt Karim Aachboun, een van de juridisch adviseurs van Shima, in een verklaring. “Wij merken op dat onze cliënte de ex-verloofde was van de heer Johnny de Mol en dat cliënte zich over deze kwestie nimmer richting de media heeft uitgelaten uit piëteit voor de familie.”

Betrokkenheid van familieleden Johnny de Mol

De Telegraaf liet deze week weten dat de juridische adviseurs van Shima Johnny, zijn vader John én moeder Willeke Alberti via een deurwaarder hebben laten weten dat Shima bereid is om ‘aantoonbaar bewijsmateriaal’ aan hen over t dragen in ruil voor een financiële schikking. In de persverklaring van Shima gaat Aachboun hier nog op in: “Bij deze kwestie zijn ook enkele familieleden/relaties van de heer Johnny de Mol betrokken, waaronder de vrouw van John de Mol en ook mevrouw Wimmy Hu. Om onder meer die reden is onze brief van 9 september 2020 ook aan de ouders van de heer Johnny de Mol gestuurd. Met betrekking tot de publicatie van De Telegraaf op 25 november 2020 zullen wij ook nog met een inhoudelijke reactie komen,” aldus Aachboun.

Bron: AD. Beeld: Brunopress