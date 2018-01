Nederlandse 'Shirley' (52) berooft bejaarde mannen na afspraakje via datingsite

Zeker 10 Nederlandse, bejaarde mannen dachten via een datingsite een afspraakje gemaakt te hebben met ene Shirley (52). Triest genoeg zijn de heren nu van hun geld bestolen.

Want niet Shirley, maar 2 jongedames stonden op de stoep van de naar liefde zoekende 65-plussers. En die wilden geld zien. Zo geschiedde dat sommige van de mannen van duizenden euro’s beroofd werden.

Smoesje

De vrouwen gebruikten bij alle tien de vrijgezelle mannen het smoesje dat hun beltegoed op was en ze die moesten opwaarderen via de bank, maar ze zelf geen pinpas bij zich hadden. Ze wisten zowel de pinpas als de pincode van de mannen te ontfutselen, met het voorstel om contant terug te betalen. Maar nee, dat deden ze natuurlijk niet echt. Het gevolg: de vrouwen kwamen niet meer terug, en de mannen waren plotseling flink wat euro’s lichter. Eén man is zelfs van 20.000 euro bestolen.

Opgepakt

Ben je op je zeventigste op zoek naar liefde, wordt er zó misbruik van je gemaakt. De schoften. Na grondig onderzoek heeft de politie inmiddels 4 mensen in deze zaak opgepakt: twee mannen van 21 en 22 jaar en twee vrouwen van 22 en 25 jaar.

‘Wees gezond achterdochtig’

De politie waarschuwt iedereen die op datingsites zit. Lijkt iets te mooi om waar te zijn? Dan ís dat waarschijnlijk ook zo. Daarbij adviseren ze om alert en ‘gezond achterdochtig te zijn’. Neem de tijd om je date goed te leren kennen, nog voordat je afspreekt. En is de persoon die komt opdagen anders dan met wie je hebt afgesproken, of is diegene met één of meer personen? Haak dan af. En sta al helemaal geen geld af tijdens een (eerste) date, laat staan je pinpas en pincode.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock