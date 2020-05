Shirma Rouse is 50 kilo afgevallen en vertelt hoe ze dat deed

In het najaar ging de knop op bij Shirma Rouse (40): de zangeres ging de strijd met de kilo’s aan door 90 dagen achter elkaar te sporten. Dat beviel zo goed dat ze doorpakte en inmiddels 50 kilo kwijt is.

Shirma deelde op Instagram trots een video waarin ze laat zien dat ze een oefening kan doen die ze nooit had gedacht te kunnen doen. “Planking! Nooit gedacht dat ik dit zou kunnen! Heb mezelf verrast! Trotser dan trots op hoever ik ben gekomen!”, schrijft de zangeres.

Positieve reacties

De zangeres kreeg waanzinnig veel positieve reacties op dit filmpje en vertelt woensdag in een nieuwe video: “Wat een gekkenhuis. Ik heb nog nooit zoveel berichten gehad. Zoveel liefde. Ik wil jullie allemaal oprecht bedanken.”

Alizonne-dieet

Hoe ze die kilo’s kwijtraakte, vertelt de zangeres ook. Ze volgt het Alizonne-dieet dat haar werd aangeraden door Trijntje Oosterhuis. Ook Trijntje raakte op deze manier veel kilo’s kwijt, net als Angela Groothuizen. De basis hiervan is het eiwitdieet. Je eet weinig calorieën, vetten en koolhydraten en juist veel eiwitten. Daardoor gaat je lichaam de vetreserves gebruiken en val je snel af. Daarnaast maken ze voor het Alizonne-dieet gebruik van ultrasound-behandeling. Gratis is het niet, wil je richting de 10 kilo per maand kwijt dan lopen de kosten al op tot een paar honderd euro. Maar dan heb je wel nét zo’n fantastisch resultaat als Shirma:

Bron: Flaironline.nl. Beeld: Brunopress, Instagram